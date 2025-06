Ich habe das Rennen gemacht - yeah!

Bild © Caroline Wornath/hr

Guten Morgen alle miteinander. Ich bin Caroline Wornath und habe am Freitag die redaktionsinterne Schnick-Schnack-Schnuck-Runde um den heutigen Frühticker gewonnen. Willkommen in der neuen Woche. Ich schaue, was gestern und in der Nacht so passiert ist und was heute noch auf uns warten könnte und verpacke es für Sie in handliche Häppchen. Sollten Sie Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich hier. Sollten Sie am Wochenende ein schönes Foto gemacht haben, das Sie mit uns teilen möchten, dann bitte hier entlang.