Verkehrsteilnehmer nörgeln wegen Sperrung nach Unfall

Auf der B3 bei Heppenheim sind gestern bei einem Unfall vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilt, war eine 84 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem 88-jährigen Beifahrer am Vormittag in Richtung Bensheim unterwegs. Eine 45-jährige Autofahrerin mit gleichaltrigem Beifahrer wollte in Richtung Heppenheim in einen Kreisverkehr einfahren. Doch beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr kam die 84-Jährige mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr in den Wagen der 45-Jährigen. Alle vier Insassen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Die B3 wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Dafür hatten - laut Polizei - nicht alle Verkehrsteilnehmer Verständnis und es kam kurzzeitig zu Diskussionen zwischen ihnen und der Feuerwehr.