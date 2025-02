Fünf Jahre danach: Volkmarsen erinnert an Auto-Attacke

Für viele Menschen in der Region sind die Bilder noch frisch: Ein Autofahrer rast am 24. Februar 2020 absichtlich in den Rosenmontagszug in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg). 42 Meter fährt der damals 29-Jährige durch die dicht gedrängte Menge in seiner Heimatstadt. Mehr als 100 Menschen, darunter viele Kinder, werden teils schwer verletzt.

Fünf Jahre später ist die Amokfahrt in der Kleinstadt aus dem Alltag vieler Menschen verschwunden – zum Jahrestag wird die Tat aber wieder präsenter. Bevor in Volkmarsen am 3. März wieder seinen großen Rosenmontagsumzug feiert, wollen die katholische und die evangelische Kirche heute an die Tat erinnern. Zu Beginn der Tatzeit um 14.30 Uhr sollen die Glocken geläutet werden.