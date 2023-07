Tampon-Spender an Kasseler Schulen

In Kassel werden ab heute Hygieneartikelspender an allen weiterführenden Schulen angebracht. Darin enthalten: Tampons und Binden, die sich Schülerinnen kostenlos nehmen können. Dass Toilettenpapier gratis ist, ist selbstverständlich, Binden und Tampons sollen es in Zukunft an Kassels Schulen auch sein. So ist für den Fall gesorgt, dass die Monatsblutung überraschend eintritt. Die Installation der Spender geht auf eine Initiative des Stadtschülerrats zurück. In Fulda gibt es zum Beispiel auch solche Spender - da allerdings an der Hochschule.