"Sozialer Tag" an 20 hessischen Schulen

An vielen Schulen ist heute "Sozialer Tag". Das hat nichts mit dem Verhalten auf dem Schulhof oder in Klassenräumen zu tun. "Sozialer Tag" bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler gar nicht in den Unterricht gehen, sondern arbeiten. Das Geld, das sie verdienen würden, spenden sie für einen guten Zweck. Auch 20 Schulen in Hessen beteiligen sich an der Aktion.

Angemeldet haben sich unter anderem die Steinmühle-Schule in Marburg, die Obermayr-Europaschule Wiesbaden und die Heinrich-Heine-Schule in Dreieich (Offenbach). Der Lohn der Schülerinnen und Schüler soll unter anderem an eine Organisation gespendet werden, die in der Ukraine geflüchtete Kinder und Familien unterstützt.