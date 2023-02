Mordprozess gegen Vater von toten Kindern geht weiter

Der Prozess um den gewaltsamen Tod von zwei Kindern wird heute ab 13 Uhr vor dem Hanauer Landgericht fortgesetzt. Nachdem der wegen zweifachen Mordes angeklagte Vater der Geschwister zum Auftakt Verantwortung für deren Tod übernommen hat, wird eine weitere Befragung des Mannes erwartet - ob er sich äußert, gilt als offen. Im Anschluss könnte auch die Mutter der Geschwister, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftritt, als Zeugin gehört werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, das siebenjährige Mädchen und den elfjährigen Jungen am 11. Mai 2022 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben - um seine Frau zu bestrafen, die nach einer Trennung nicht mehr mit ihm zusammenkommen wollte. Seine kleine Tochter soll der Mann in der Wohnung auf ein Bett gedrückt, ihr mit einem scharfen Gegenstand in den Hals geschnitten und sie so schwer verletzt haben, dass sie starb. Der Sohn soll die Tat mitangesehen, in Todesangst auf den Balkon der Wohnung geflüchtet und in die Tiefe gesprungen sein.