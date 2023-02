Weniger Geldautomaten 2022 in Hessen gesprengt

Heute zwar nicht, aber gefühlt berichten wir nahezu jeden zweiten Tag von irgendeiner Geldautomatensprengung. Nun kommt diese Meldung: Die Zahl dieser Straftaten ist in Hessen 2022 gesunken. Es seien 41 Geldautomatensprengungen statistisch erfasst worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mit. In 25 Fällen sei es den Täter gelungen, an das Bargeld in den Automaten zu gelangen. Im Jahr 2021 waren 56 Geldautomatensprengungen in Hessen gezählt worden, wobei es in 27 Fällen zur Vollendung der Taten kam. Die Sprengungen hätten 2022 einen Schaden von insgesamt rund sechs Millionen Euro angerichtet.