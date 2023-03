Hessischer Cannabis-Händler erwartet "einen der größten" Märkte

Angesichts der geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland setzen Produzenten und Händler auf lukrative Geschäfte, darunter auch der hessische Cannabis-Händler Cansativa mit Firmensitz in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau). "Im Fall einer Legalisierung entsteht einer der größten Cannabis-Märkte für den Freizeitkonsum, vielleicht sogar der größte Markt weltweit", sagt Benedikt Sons, Mitgründer von Cansativa.

Am Firmensitz könnten bisher rund 10 bis 20 Tonnen Medizinalcannabis gelagert werden. Cansativa ist die einzige Firma in Deutschland, die medizinisches Cannabis aus hiesigem Anbau vertreiben darf. Mit einer Freigabe rechnet Sons nicht vor 2025. Auch ausländische Firmen wie die Schweizer FirmaTB Farming bereiten sich bereits auf den Einstieg in den deutschen Markt vor. "Wir haben nicht so hohe Sicherheitsauflagen für den Anbau wie in Deutschland und nur ein Viertel der Stromkosten", sagt der Gründer Mike Toniolo. Der Ausbau der Produktion von 1,2 auf 6,5 Tonnen im Jahr sei schon geplant.

Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, eine kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften möglich zu machen. Einen Gesetzesentwurf will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Kürze vorlegen.