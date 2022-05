Proteste für inhaftierte Darmstädter Journalistin

Kommen wir zu einer weiteren Protestaktion am Tag der Pressefreiheit. Noch immer sitzt die Darmstädter Aktivistin und Journalistin Marlene Förster ohne Anklage im Gefängnis des irakischen Geheimdienstes. Deshalb finden heute unter anderem in Frankfurt und Marburg Protestkundgebungen für die Freilassung der 29-Jährigen und ihres ebenfalls inhaftierten slowenischen Kollegen Matej Kavcic statt.

In Frankfurt versammeln sich die Protestierenden ab 10 Uhr vor dem irakischen Generalkonsulat, in Marburg startet die Veranstaltung um 17 Uhr vor dem Cineplex-Kino. Auch in Berlin und Potsdam finden Proteste statt.

"Heute am Tag der Pressefreiheit ist es wichtig, auf Marlenes und Matejs Schicksal aufmerksam zu machen und auch an all die anderen inhaftierten Journalist*innen", sagt Lydia Förster, Mutter der inhaftierten Darmstädterin. "Ich hoffe sehr, dass Marlene und ihr Kollege bald freigelassen werden, ich denke jede Minute an sie."