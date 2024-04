Hund warnt vor Brand auf Balkon

Ein Hund hat eine Familie in Bad Endbach (Marburg-Biedenkopf) mitten in der Nacht mit lautem Bellen geweckt und vor einem Feuer auf dem Balkon gewarnt. Womöglich habe der Vierbeiner so Schlimmeres verhindert, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen gestern Nachmittag mit. Die in der Nacht zum Montag gegen 2.35 Uhr alarmierte Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen bei rund 15.000 Euro, die Brandursache sei bislang unklar.

So eine Geschichte kommt Ihnen bekannt vor? Gut möglich, denn vor nur ein paar Tagen hat Hund Ballou in Hofbieber-Elters (Fulda) seine Familie in der Nacht wachgebellt - und sie damit ebenfalls vor einem Feuer gewarnt. In diesem Maintower-Video sehen Sie nochmal die ganze Geschichte: