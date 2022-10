Frau flüchtet vor Angreifer und springt von Balkon

Um sich vor ihrem Angreifer zu retten, ist eine 26-Jährige nachts in Weilburg vom Balkon ihrer Wohnung gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, kam sie mit Verletzungen auf dem Balkon ihrer Nachbarin auf und klopfte um Hilfe. Zuvor hatten sich die 26-Jährige und ihr Angreifer in ihrer Wohnung aufgehalten und Alkohol getrunken, ehe der Mann sie mehrfach schlug, würgte und bedrohte. Die Nachbarin, die durch das Klopfen an der Balkontür wach wurde, alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Die 26-Jährige kam unterkühlt und mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Angreifer flüchtete, doch konnte später von der Polizei festgenommen werden. Der Vorfall passierte bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.