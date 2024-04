Große Allee in Fritzlar zum Hessentag umgestaltet

In Fritzlar laufen die Vorbereitungen für den Hessentag - und auch die Stadt profitiert. Meine Nordhessen-Kollegin Stefanie Küster bringt uns auf Stand:

Die Große Allee in Fritzlar (Schwalm-Eder) ist eines der Herzstücke des kommenden Hessentags - hier wird bald ein Riesenrad stehen. In den vergangenen zwölf Monaten war die Verbindungsstraße der Stadt gesperrt. Am Freitag hat Bürgermeister Hartmut Spogat (CDU) die wichtige Verkehrsachse wiedereröffnet. Der gesamte Bereich sei durch Sitzmöglichkeiten, breitere Parkplätze und die Fahrradspuren deutlich aufgewertet, so Spogat. Dazu wurden 20 neue Bäume gepflanzt, die den Allee-Charakter aufwerten sollen. Direkt angebunden ist der Busbahnhof der Stadt.

Insgesamt 2,42 Millionen Euro habe die ganze Maßnahme gekostet, so Spogat, davon 1,4 Millionen Euro Fördergelder. Doch lange haben die Menschen in Fritzlar nichts von ihrer Großen Allee: Zum Hessentag wird die Straße erneut gesperrt und am 10. Juni beginnen weitere Bauarbeiten für einen Minikreisel.