Sturmtief Zoltan: Umgestürzte Bäume blockieren Straßen und Gleise

Wir beginnen stürmisch: Tief Zoltan ist in der Nacht mit Gewittern und stürmischen Böen durch Hessen gezogen. Auf meinem Weg zum Frankfurter hr-Funkhaus am Dornbusch bin ich eben an mehreren umgestürzten Bauzäunen und Mülltonnen vorbeigefahren - über mit abgebrochenen Ästchen übersäte Straßen und Radwege.

Seit gestern Abend musste die Feuerwehr vielerorts in Hessen ausrücken, weil Bäume umgestürzt waren. Zahlreiche Landes- und Kreisstraßen in Hessen sind auch heute Morgen noch unpassierbar. (Die Übersicht finden Sie hier.) Rettungskräfte waren die ganze Nacht über im Einsatz, um erst einmal im Innenbereich von Städten und Gemeinden die Straßen freizuräumen. Allein in Hanau waren damit 70 Feuerwehrleute beschäftigt. Bahnreisende in Richtung Kassel mussten die Nacht teilweise in Hotels verbringen. Der Schienenverkehr zwischen Frankfurt und Fulda und weiter in Richtung Norden wurde weitgehend eingestellt. Im Frankfurter Hauptbahnhof und in Fulda stellte die Deutsche Bahn Aufenthaltszüge für gestrandete Reisende zur Verfügung. Wer heute auf der Schiene unterwegs sein will, muss also mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

In Usingen-Wernborn (Hochtaunus) fielen Bäume auf die Oberleitung und gerieten in Brand, der Ort muss daher durch das Technische Hilfswerk mit Strom versorgt werden. In Biedenkopf zog ein umgestürzter Baum den Zaun der Polizeistation in Mitleidenschaft. Die gute Nachricht: Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Unwetter niemand verletzt.

Feuerwehrleute in Langenselbold im Einsatz Bild © Feuerwehr Langenselbold

Verpflegungsstation für gestrandete Bahnreisende in Fulda Bild © Medienkontor Fulda