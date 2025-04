Wochenend-Voting

Ich weiß auch nicht, warum ich heute permanent ans Wochenende denken muss. Liegt wahrscheinlich daran, dass das letzte noch in frischer Erinnerung ist. Hat schon was, so eine Vier-Tage-Woche. Dass ich am Sonntag wieder arbeiten muss, verdränge ich jetzt einfach mal.

Stattdessen möchte ich von Ihnen wissen, welchen Tag an einem klassischen freien Wochenende Sie am liebsten haben. Ich habe da einen eindeutigen Favoriten, den ich gerne am Ende des Tickers verrate.