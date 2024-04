Gro├če Allee in Fritzlar zum Hessentag umgestaltet

In Fritzlar laufen die Vorbereitungen f├╝r den Hessentag - und auch die Stadt profitiert. Meine Nordhessen-Kollegin Stefanie K├╝ster bringt uns auf Stand:

Die Gro├če Allee in Fritzlar (Schwalm-Eder) ist eines der Herzst├╝cke des kommenden Hessentags - hier wird bald ein Riesenrad stehen. In den vergangenen zw├Âlf Monaten war die Verbindungsstra├če der Stadt gesperrt. Am Freitag hat B├╝rgermeister Hartmut Spogat (CDU) die wichtige Verkehrsachse wiederer├Âffnet. Der gesamte Bereich sei durch Sitzm├Âglichkeiten, breitere Parkpl├Ątze und die Fahrradspuren deutlich aufgewertet, so Spogat. Dazu wurden 20 neue B├Ąume gepflanzt, die den Allee-Charakter aufwerten sollen. Direkt angebunden ist der Busbahnhof der Stadt.┬á

Insgesamt 2,42 Millionen Euro habe die ganze Ma├čnahme gekostet, so Spogat, davon 1,4 Millionen Euro F├Ârdergelder. Doch lange haben die Menschen in Fritzlar nichts von ihrer Gro├čen Allee: Zum Hessentag wird die Stra├če erneut gesperrt und am 10. Juni beginnen weitere Bauarbeiten f├╝r einen Minikreisel.┬á