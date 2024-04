Wasserspiele am Herkules starten

In Kassel starten am morgigen Feiertag am Herkules die Wasserspiele in die neue Saison. An jedem Mittwoch, Sonntag und an allen Feiertagen haben alle Besucher wieder die Gelegenheit, den Lauf des Wassers vom Herkules bis zur Großen Fontäne vor Schloss Wilhelmshöhe zu begleiten. Kleine Ergänzung: Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten kann es zu ein paar Einschränkungen kommen. Die unterschiedlichen Stationen der Wasserspiele sind zu folgenden Uhrzeiten erlebbar: 14.30 Uhr Beginn an den Kaskaden, 15.05 Uhr Steinhöfer Wasserfall, 15.20 Uhr Teufelsbrücke, 15.30 Uhr Aquädukt, 15.45 Uhr Große Fontäne. Jedes Wasserbild wird für ungefähr 10 Minuten inszeniert.