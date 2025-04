Blitzermarathon am Mittwoch und Hessen schläft schlecht

Externer Inhalt

Willingen ist vielen vor allem als Austragungsort des Weltcup-Skispringens bekannt. Doch das sympathische Örtchen im Upland ist gar nicht so harmlos, wie es auf den ersten Blick scheint.

Denn wo Ski ist, ist auch Après-Ski, und so gilt Willingen auch als nordhessische Partyhochburg. Meine Kollegin Isabell Kramer hat sich das im Rahmen der Serie "7 Tage ..." genauer angesehen und sieben Tage auf Siggis Hütte verbracht. Wer Willingen kennt, der kennt diesen Namen - und wer Willingen nicht kennt, der kennt ihn spätestens nach dieser Sendung.

Podcast-Tipp: Schreiben & Schreddern

Marc-Uwe Kling kennen Sie vielleicht von den Känguru-Chroniken. Er ist Bestsellerautor, hat zahlreiche Preise gewonnen, Kinofilme gedreht und natürlich hat er auch einen Podcast.

"Schreiben & Schreddern" ist von radioeins und da trifft er auf viele kreative Menschen wie den Comedian Torsten Sträter, die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer, den Autor Sebastian Fitzek und den Mann, der mich auf diesen Podcast gebracht hat: Andreas Fröhlich.

Fans der Hörspielreihe "Die drei ???" werden natürlich sofort wissen, wer gemeint ist, nämlich Bob Andrews aus der Serie, aber ich bin mir sehr sicher, dass auch Sie ihn nur einmal hören müssen und sofort sagen werden: Natürlich, die Stimme kenne ich!

Und wenn Sie Marc-Uwe Kling nicht als Gastgeber, sondern als Gast hören wollen: Er war Anfang des Jahres zu Gast im Podcast "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" .

Eins noch ...

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie hören nachts ein Geräusch in der Küche. Sie stehen auf, nehmen eine Taschenlampe und gehen nachsehen, was das Geräusch verursacht hat. Und was immer Sie sich vorstellen, was Sie dort finden könnten: Ich wette, es ist nicht das, was eine Familie in Indien in ihrer Küche angetroffen hat.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen! Ihr Sven-Oliver Schibat (hätte alles andere als diese Lösung auch ziemlich mies gefunden)