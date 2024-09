Märkte und Feste in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 22.09.24 um 17:08 Uhr

Bad Homburg

28./29. September – Kelterfest

Im Usinger Weg 102, Kirdorf, jeweils ab 11 Uhr, mit Schaukeltern, Planwagenfahrten u.a.

Breitscheid

27. September - Rabenscheider Bauernmarkt

An der Dreschhalle, ab 11 Uhr

Darmstadt

28./29. September - Erlebnis Landmarkt

Am Jagdschloss Kranichstein, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Dreieich

29. September - Hayner Töpfermarkt

Auf Burg Hayn, Dreieichenhain, von 10 bis 18 Uhr

Frankfurt

27. September – Kinderfest

In der Wartburgkirche, Hartmann-Ibach-Straße 108, ab 17 Uhr

29. September – Erntedankfest

In der Wartburgkirche, Hartmann-Ibach-Straße 108, ab 11 Uhr

29. September – Kelterfest

Mit Live-Musik, Volksradfahren u.a. in der Eschborner Landstraße 156-162, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

28./29. September – Kelterfest

In der Alten Schule Raibach, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Kirtorf

29. September - Offener Garten und Pflanzenmarkt

In und an der Alten Kelterei Arnshain, von 14 bis 18 Uhr

Neu-Anspach

28./29. September – Treckertreffen

Im Freilichtmuseum Hessenpark, mit Oldtimertraktoren, historischen Landmaschinen, Unimogs u.a., jeweils von 9 bis 18 Uhr, Eintritt: 11 Euro

Rodgau

28./29. September – Familiendrachenfest

Auf der Drachenwiese am Strandbad Nieder-Roden, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Roßdorf

28. September - „FeuerFEST2024“

Partynacht der Feuerwehr Gundernhausen in der Bürgerhaushalle, ab 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Usingen

28. September – Oktoberfest

Bei der Feuerwehr Eschbach, im Bürgerhaus Eschbach, ab 17 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen