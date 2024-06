Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Breitscheid

28. Juni - Rabenscheider Bauernmarkt

In und um die Dreschhalle Rabenscheid, ab 11 Uhr

Frankfurt

29./30. Juni - Sommerfest der Kleingärtner

Im KGV Eschersheim e.V., Nußzeil o.Nr., am Samstag ab 16 Uhr mit Kinderspielen, Tombola, Live-Musik u.a., am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen, Live-Musik u.a.

Heidenrod

30. Juni – Waldgeflüster

Eine künstlerische Begegnung mit der Natur - 30 Künstler aus Musik, Theater, Kunsthandwerk u.a. auf 2,5 km Wegstrecke zwischen Laufenselden und Huppert, von 13 bis 18 Uhr

Kirtorf

30. Juni – KunsthandwerkerInnenmarkt

In und um die Alte Kelterei, Kasselerstraße 20, von 11 bis 18 Uhr

Limburg

28. bis 30. Juni - Limburger Altstadtfest

Mit Live-Musik auf drei Bühnen in der Altstadt, am Freitag ab 19.30 Uhr, am Samstag ab 13.30 Uhr und am Sonntag ab 12.30 Uhr

Mörfelden-Walldorf

30. Juni - Garten-Kreativmarkt

In der Brückenstraße 38, von 10 bis 17 Uhr, nicht bei Regen!

Nidda

30. Juni – Künstlerfest

Im Unteren Kurpark Bad Salzhausen, von 11 bis 18 Uhr

Oestrich-Winkel

30. Juni - Sommerfest „Wild und Wein - Jäger laden ein“

Auf Schloss Vollrads, von 12 bis 17 Uhr

Pohlheim

29./30. Juni - Lebendige Burg

Burgbelebung auf Burg Grüningen, mit Handwerk, Bogenschießen, Live-Musik u.a., am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag Markt zwischen Fischmarkt, Burg und Limeshalle, von 10 bis 18 Uhr

Schotten

29. Juni – Sommernachtsfest zum 70-jährigen Bestehen des Aero Clubs

Auf dem Flugplatzgelände in Götzen, mit Live-Musik, Verlosung, Ausstellung u.a., ab 18 Uhr

Seligenstadt

30. Juni - 40. Oldiepräsenta

Oldtimer-Festival am Mainufer, von 10 bis 18 Uhr, um 17 Uhr Pokalprämierung

Waldkappel

30. Juni - Kunst- und Dolles-Dorf-Markt

Am Sportzentrum Bischhausen, mit Händlern, Live-Musik, Kinderprogramm u.a., von 10 bis 18 Uhr

Weilrod

29. Juni – Brunnenfest

Auf dem Brunnenplatz in Hasselbach, ab 17 Uhr

Wetzlar

29. Juni - Jubiläumsfest 20 Jahre Hospiz Haus Emmaus

Im Festzelt auf dem Exerzierplatz, mit Mundartgruppe, Live-Musik, Ausstellung, Hausführungen u.a., ab 13.30 Uhr

