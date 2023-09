Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

7. September – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Bad Homburg

8. bis 10. September - Internationales Horex- und Oldtimertreffen

Rund um das IKF-Gelände am Usinger Weg, am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ab 11 Uhr, ab 14 Uhr Schönheitswettbewerb, ab 20 Uhr Festabend, am Sonntag von 10 bis 13 Uhr Frühschoppen und Abfahrt

Bad Nauheim

9./10. September – Jugendstilfestival

Mit Restauratorenmarkt, Führungen, Konzerten, verkaufsoffenem Sonntag u.a., rund um die Trinkkuranlage und in der Innenstadt

Bad Soden

9./10. September - Bad Sodener Gesundheitstage

Im und am Badehaus im alten Kurpark, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Eppstein

10. September - Spielfest für Jung und Alt

Rund um die Dattenbachhalle Ehlhalten, von 11 bis 17 Uhr

Florstadt

10. September - Old- und Youngtimertreffen

Auf dem Festplatz

Frankfurt

9. September - Frankfurter Bienenfestival

Im Botanischen Garten in der Siesmayerstraße 72, von 12 bis 17 Uhr

9. September – Straßenfest

In der Zeuläckerstraße, Seckbach, von 14 bis 22 Uhr, mit Spaß für Jung und Alt

Hanau

9./10. September - Kunst im Park

Im Steinheimer Schlossgarten, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Kronberg

9./10. September - Herbstmarkt 2.0

In der Innenstadt und auf der Burg, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr, mit Handwerk, Vereinspräsentationen u.a.

Lohfelden

9. September - Sommerfest des ASB Mehrgenerationenhauses

Im Friedrich-Ebert-Ring 25c, von 12 bis 17 Uhr

Runkel

9./10. September - Rabenfest und 825 Jahre Dehrn

Mit Markttreiben, Vieh- und Oldtimerausstellung, Feuerwerk u.a., am Samstag von 18.30 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Schöneck

9./10. September - Klaa Dorfeller Kerb

Auf dem Festplatz am Sportplatz Oberdorfelden, am Samstag ab 18 Uhr Baumstellen, ab 19 Uhr Bieranstich und Zeltdisco, am Sonntag ab 10 Uhr

Sinntal

7. bis 9. September - Sinner-Rock-Festival

Auf dem Festplatz Altengronau, Eintritt: ab 20 Euro

Usingen

8. bis 11. September - Usinger Laurentiusmarkt

Auf dem Festgelände, am Sonntag mit Pferdeschau, Krammarkt, Laurentiuskerb u.a., am Montag Kreistierschau und Krammarkt, ab 11 Uhr Frühschoppen

Weilmünster

10. September – Bauernmarkt

Im Ortskern, von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Feste auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen