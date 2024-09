Nach dem Großbrand auf dem Wertstoffhof in Offenbach am Samstag schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden vorläufig auf etwa 200.000 Euro.

Weshalb es in der Lagerhalle für Müllreste brannte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich falsch entsorgter Elektroschrott selbst entzündet haben könnte, wie die Polizei mitteilte. Auch zu einem leerstehenden Haus musste die Feuerwehr am Wochenende ausrücken. Dort richteten Flammen am Sonntag nach Schätzungen der Polizei einen Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro an.