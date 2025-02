26-Jähriger in Langen soll Feuer in Wohnung gelegt haben

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstag in Langen (Offenbach) ermittelt die Polizei gegen den Bewohner.

Es gebe Hinweise, dass der 26-Jährige den Brand vorsätzlich gelegt habe, teilten die Beamten mit. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung im Erdgeschoss sei bis auf Weiteres unbewohnbar. Durch den Rauch wurde auch die darüberliegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge etwa 20.000 Euro.