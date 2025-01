300 Liter Gefahrstoff in Sulzbach ausgelaufen - drei Verletzte

Drei Menschen sind ins Krankenhaus gekommen, nachdem ein Hubwagen in Sulzbach ein mit 1.000 Litern Gefahrstoff gefülltes Fass beschädigt hat. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war stundenlang im Einsatz.

Großeinsatz in Sulzbach an diesem Freitag.

Großeinsatz in Sulzbach an diesem Freitag. Bild © Dirk Stehning

Beim Entladen eines Lkws in der Sulzbacher Hauptstraße (Main-Taunus) ist am Freitagmorgen ein Gefahrstoff ausgetreten. Ein Arbeiter habe mit einem Palettenhubwagen gegen 9 Uhr ein 1.000-Liter-Fass beschädigt, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr dem hr. Darin habe sich Tetrahydrofuran (THF) befunden. Ausgetreten seien etwa 300 Liter, ergänzte er am Nachmittag.

THF wird zum Beispiel als Lösungsmittel eingesetzt. Es gilt als stark gesundheitsgefährdend und umweltschädlich.

Drei Menschen kamen ins Krankenhaus

Drei Menschen - der Arbeiter, der Lkw-Fahrer und ein weiterer Arbeiter - seien bei dem Vorfall verletzt worden, sagte der Sprecher. Sie kamen ins Krankenhaus. THF kann sowohl durch direkten Kontakt als auch beim Einatmen Verletzungen hervorrufen.

Direkte Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Eine weitere Gefahr für Unbeteiligte habe es nicht gegeben.

100 Einsatzkräfte im Dienst

Rund 100 Einsatzkräfte waren vom Mittag bis etwa 16 Uhr vor Ort, darunter dem Feuerwehrsprecher zufolge eine Dekontaminierungseinheit mit Sicherheitsanzügen und Atemmasken.

Die Einsatzkräfte sollten den Bereich dekontaminieren sowie die Ladung sichern und für den Abtransport verladen. Für diese Arbeiten wurde extra ein Zelt unter anderem mit einer dekontaminierenden Dusche errichtet.