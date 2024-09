400 Liter Diesel nach Lkw-Unfall in Bad Wildungen in Bach gelaufen

Nach einem Lkw-Unfall in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) sind etwa 400 Liter Diesel durch die Kanalisation in den Uhrenbach geflossen.

Veröffentlicht am 04.09.24 um 14:44 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Lkw am Dienstag beim Abbiegen eine steinerne Beetumrandung touchiert. Dadurch wurde der Tank aufgerissen. Durch die Verunreinigung des Wassers entstand etwa 25.000 Euro Schaden, am Lkw etwa 1.000 Euro. Es starben mehrere Fische.