Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Waldeck (Waldeck-Frankenberg) in der Nacht zum Mittwoch hat die Feuerwehr die 80 Jahre alte Bewohnerin mit einer Leiter aus dem Haus gerettet.

Die Frau blieb unverletzt, wie die Poilzei mitteilte. Weitere befanden sich demnach nicht im Haus. Der Schaden beträgt etwa 70.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unbekannt.