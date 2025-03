75-Jährige bei Küchenbrand in Bad Homburg verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg (Hochtaunus) ist am Sonntagabend ein Mensch verletzt worden.

Veröffentlicht am 23.03.25 um 22:30 Uhr Link kopiert!









Einsatzkräfte in der Nähe des Mehrfamilienhauses. Bild © 5vision.news

Link kopiert!









Das Feuer brach in einer Küche aus, teilte die Polizei mit. Eine 75-Jährige erlitt eine schwere Rauchvergiftung. Das Haus wurde von der Feuerwehr geräumt, alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten aber nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache war unklar, die Schadenshöhe ebenso.