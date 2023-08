Wer mit dem Auto aus Frankfurt zum Flughafen fährt, der muss bald eine andere Strecke fahren. Grund dafür ist eine gesperrte Auffahrt von der A66 zur A5 am Nordwestkreuz. Die offizielle Umleitung führt 20 Kilometer weiter.

Autofahrer und Autofahrerinnen, die für gewöhnlich aus dem Norden Frankfurts über das Nordwestkreuz in Richtung Süden fahren, müssen sich auf harte Zeiten einstellen.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes ankündigte, wird am Frankfurter Nordwestkreuz die Auffahrt von der A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden zur A5 in Fahrtrichtung Basel von diesem Samstagabend an, 21 Uhr, für mehrere Wochen gesperrt.

Grund dafür sind laut der Autobahngesellschaft Bauarbeiten. Die entsprechende Sperrung der A66-A5-Verbindung soll demnach bis zum 11. September, 5 Uhr, andauern - dann sind die Sommerferien in Hessen vorbei, die Schüler und Schülerinnen bereits in ihrer zweiten Schulwoche.

Kurzzeitig offen, dann wochenlang gesperrt

Am Freitag war diese Auffahrt von der A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden zur A5 in Richtung Basel bereits gesperrt.

Ab 23 Uhr am Freitagabend sollte die Verbindungsstelle bis zur groß angelegten Sperrung am Samstagabend ab 21 Uhr kurzzeitig wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilte die Autobahn GmbH vorab mit.

Umleitung mit 20 Kilometern extra

Die Umleitung, die die Autobahn GmbH für die Wochen der Bauarbeiten herausgegeben hat , hat es in sich: Empfohlen wird die Weiterfahrt auf der A66 bis zum Wiesbadener Kreuz, dann sollen Autofahrer und Autofahrerinnen über die A3 zum Autobahnkreuz Frankfurt und dort auf die A5 auffahren.

Doch so wird aus einer Umleitung durchaus ein Umweg, wie die hr-Verkehrsredaktion erklärt: Wer der Empfehlung der Autobahn GmbH über das Wiesbadener Kreuz folge, fahre etwa 20 Kilometer mehr.

Alternative: Über A648 auf A5 fahren

Die hr-Verkehrsredaktion rät stattdessen: Verkehrsteilnehmer mit dem Reiseziel A5 Richtung Süden nutzen alternativ die A648 bis zum Westkreuz Frankfurt und fahren von dort auf die A5 in Richtung Basel.

Die kürzere Umleitung könnte zudem für Autofahrer und Autofahrerinnen von Bedeutung sein, die unter Zeitstress zum Frankfurter Flughafen fahren. Denn wer aus dem Norden Frankfurts mit dem Auto anreist, fährt sonst über die bald wochenlang gesperrte Verbindung am Nordwestkreuz Frankfurt.

Zweite Rampensperrung am Nordwestkreuz

Zuvor wird am Frankfurter Nordwestkreuz in der Nacht von Freitag auf Samstag eine weitere Verbindungsrampe wegen Bauarbeiten dicht gemacht. Von Freitagabend, 21 Uhr, bis Samstag früh, 5 Uhr, wird die Auffahrt von der A5 in Fahrtrichtung Basel zur A66 in Richtung Wiesbaden gesperrt.

Die Autobahn GmbH rät hier die Weiterfahrt auf der A5 bis zum Westkreuz Frankfurt, dann über die A648 zum Eschborner Dreieck und von dort auf die A66.

Wegen des heftigen Unwetters im Rhein-Main-Gebiet am Mittwochabend hatte die Autobahngesellschaft die Bauarbeiten nochmals verschieben müssen.

