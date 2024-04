Die Umweltorganisation Greenpeace wirft Ikea vor, an der Abholzung von Urwäldern in Rumänien beteiligt zu sein.

Laut Greenpeace sollen mehrere Hersteller, die für Ikea arbeiten, Holz aus den Wäldern nutzen. 30 Produkte der Lieferanten seien in Ikea-Möbelhäusern gefunden worden. Die Aktivisten wollen ihre Belege am Mittwoch der Ikea-Verwaltung in Hofheim am Taunus übergeben. Ikea teilte mit, man nehme die Vorwürfe sehr ernst. "Wenn wir Unregelmäßigkeiten entdecken, ergreifen wir sofort Maßnahmen, einschließlich der Beendigung von Geschäftsbeziehungen."