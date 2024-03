Unbekannte haben aus einer Schule in Limburg eine mit 10.000 Euro gefüllte Kasse für den Abi-Ball gestohlen. Der Schulleiter hofft auf eine freiwillige Rückgabe des Diebesguts. Ausfallen soll die Feier trotzdem nicht.

Nach dem Verschwinden des Geldes für den anstehenden Abi-Ball an einer Schule in Limburg ruft der Schulleiter den Täter dazu auf, das Geld wieder zurückzugeben.

"Die Kasse ist bisher nicht aufgetaucht", sagte Detlef Winkler von der Peter-Paul-Cahensly-Schule am Freitag auf hr-Anfrage. Man hoffe, dass der Dieb die Tat "zutiefst bereut und die Abi-Kasse umgehend, gegebenenfalls auch anonym, zurückgibt".

Auch Banknotenspürhund konnte nichts erschnüffeln

Die rund 10.000 Euro in einer Geldkassette befanden sich in einer Umhängetasche, die am Mittwochnachmittag kurz in einem Klassenzimmer deponiert war. Laut Polizei ließ eine Schülerin die Umhängetasche während eines Fotoshootings im Klassenraum liegen.

Bei der Rückkehr der Klasse waren dann die kompletten Einnahmen des Abi-Ball-Ticketverkaufs verschwunden.

Der oder die Täter konnten trotz einer sofortigen Schließung aller Eingänge nicht ausfindig gemacht werden. Die Schule wurde auf einen Ausgang reduziert, um eine Flucht der Täter zu verhindern. Wer die Schule verlassen wollten, wurde von Polizisten auf freiwilliger Basis durchsucht. Auch der Einsatz eines Banknotenspürhundes brachte keinen Erfolg.

Feier soll trotzdem stattfinden

Ausfallen soll die Feier jedoch nicht. "Eventuell wird sie in einem kleineren Rahmen als bisher geplant durchgeführt", so Schulleiter Winkler.

Es gebe bereits erste Überlegungen zum Auffüllen der Abi-Kasse. Doch die befänden sich noch in der Anfangsphase.

