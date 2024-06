Am Abschlusstag der traditionellen "Flugplatz-Kerb" in Gelnhausen ist eine Propellermaschine beim Landeanflug abgestürzt. Der Pilot wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr und damit nur wenige Minuten vor dem geplanten Start einer Flugshow auf dem Flugplatz Gelnhausen. Eine einmotorige Propellermaschine hatte beim Landeanflug offenbar einen technischen Defekt, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin stürzte die Maschine in ein Gebüsch außerhalb des Flugplatz-Geländes.

Der 67 Jahre alte Pilot kam nach ersten Erkenntnissen mit leichteren Verletzungen davon. Zur genaueren Abklärung wurde er per Rettungshubschrauber in eine größere Klinik geflogen, wie der Veranstalter der Flugshow, Benjamin Schaum, dem hr berichtete.

Flugshow beginnt mit Verzögerung

Auf das Festprogramm am Abschlusstag der dreitägigen Gelnhäuser "Flugplatz-Kerb" hatte das Unglück laut Schaum kaum Einfluss. "Es hatte nichts mit der Flugshow zu tun", so der Veranstalter. Mit leichter Verzögerung konnte die Show am Sonntagmittag gestartet werden. Die Kerb feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum.

Die genaue Absturzursache und die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt.