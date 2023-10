Lkw-Fahrer sitzt in Büdingen wegen Navi fest

Kurzmeldung Lkw-Fahrer sitzt in Büdingen wegen Navi fest

Fast acht Stunden musste ein Lkw-Fahrer in seiner Kabine ausharren, nachdem ihn sein Navi in eine enge Gasse in Büdingen (Wetterau) gelotst hatte.

Beim Versuch, rückwärts zu manövrieren war der Lkw gegen mehrere Mauern gerutscht, bis er feststeckte und sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag musste eine Spezialfirma den Laster bergen.