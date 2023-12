Autofahrer sollten sich vor den Feiertagen in Hessen auf volle Straßen und Stau einstellen.

Insbesondere am Freitag und Samstag rechnet der ADAC mit erheblichen Einschränkungen auf vielen Hauptreiserouten wie der A5, wie der Verband am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. An diesen Tagen träfen Weihnachts- und Berufsverkehr aufeinander Entspannung ist erst an Heiligabend zu erwarten. Der Rückreiseverkehr dürfte am 26. Dezember anlaufen, sorge aber nach den Feiertagen am 27. Dezember für viel Verkehr, so die Prognose des ADAC.