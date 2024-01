All diejenigen, die es an Silvester auf dem Kasseler Innenstadt richtig haben krachen lassen, dürften sich nun wundern: Alles wieder sauber hier! Keine Raketen oder Böllerreste mehr zu sehen. Zu verdanken ist das den Muslimen der Ahmadiyya Jugend-Organisation in Kassel. Sie haben sich Westen, Pieker und Beutel geschnappt und aufgeräumt. Die Aufräumaktion hat schon lange Tradition. Bereits seit 20 Jahren säubern Muslime an Neujahr deutschlandweit in vielen Städten die Straßen.

Silvester in Hessen: Das war los zum Jahreswechsel