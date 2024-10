Drei Autounfälle, Flucht vor der Polizei, Alkohol im Blut beim Fahren: Ein 16-Jähriger aus Baunatal muss sich für zahlreiche Straftaten verantworten. Das Auto, das er verbotenerweise fuhr, war zudem als gestohlen gemeldet.

Veröffentlicht am 08.10.24 um 20:09 Uhr

Ein alkoholisierter 16-Jähriger hat sich von Montagabend bis Dienstagmorgen in Kassel und Umgebung eine waghalsige Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Laut Mitteilung der Polizei war er in einem gestohlenen Auto vor der Polizei geflüchtet. Insgesamt baute der Jugendliche drei Unfälle. Im Wagen saßen außerdem ein 18-Jähriger aus Baunatal und eine gleichaltrige Frau aus Kassel.

Der erste Unfall habe sich auf dem Schulhof der Langenbergschule in Baunatal (Kassel) ereignet. Der Fahrer sei laut Augenzeugenberichten gegen die Seitenwand einer Garage gefahren und daraufhin geflüchtet, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Danach fiel der Wagen durch laut aufgedrehte Musik und Hupen auf dem Parkplatz vor einem Seniorenheim in Baunatal auf. Als eine Polizeistreife eintraf, waren die Jugendlichen bereits weggefahren. Die Beamten entdeckten das Auto aber anschließend in Edermünde-Besse.

Flucht über Feldwege

Danach begann eine laut der Mitteilung "rücksichtlose und waghalsige Flucht vor der Polizei". Der 16-jährige Fahrer habe Vollgas gegeben und sei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h über Feldwege durch den Ort und über Gehwege geflohen. Die Polizei musste daraufhin die weitere Verfolgung zunächst abbrechen.

Im Anschluss ereigneten sich laut der Polizeisprecherin zwei weitere Unfälle: Das Auto fuhr demnach gegen 6.50 Uhr am Dienstagmorgen auf einem Tankstellengelände in Baunatal gegen einen Lkw und raste davon.

Zweieinhalb Stunden später folgte der nächste Unfall in der Kasseler Berlitzstraße, in der der Mazda in einen geparkten Audi krachte. Die drei Insassen flüchteten laut Augenzeugen aus dem völlig beschädigten Auto.

Ermittlung wegen gleich mehrerer Straftaten

Die Polizei wurde erneut alarmiert und konnte nach diesem dritten Unfall die drei Flüchtigen festnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem 16-jährigen Fahrer ergab 1,2 Promille. Der Fahrer muss sich jetzt wegen zahlreicher Verkehrsstraftaten und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizisten ermitteln auch wegen eines verbotenen Autorennens.

Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von 25.000 Euro. Der Wagen war eine Woche zuvor als gestohlen gemeldet worden. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, wird aktuell noch ermittelt.