Der Starkregen in der Nacht hat das Zeltlager eines Reitturniers in Alsfeld schwer erwischt. 100 Pferde standen tief im Wasser, fast 300 Menschen mussten evakuiert werden. Auch andernorts gab es Feuerwehreinsätze.

Der Starkregen, der am Samstagabend über Teile Hessens gezogen ist, hat auch das Zeltlager eines internationalen Reitturniers in Alsfeld (Vogelsberg) vor Probleme gestellt. Wie die Feuerwehr am Abend vor Ort berichtete, wurde die Festwiese, auf der die Reiter des Turniers campiert hatten, überflutet. Auch drei Zelte standen dort, die als Pferdeställe benutzt wurden.

Neben den Jugendlichen, die hier campiert hatten, waren auch etwa 100 Pferde von der Überschwemmung betroffen. Die Tiere standen teilweise bis zu 25 Zentimeter im Wasser. Verletzt wurde zum Glück niemand, den Pferden machte das Wasser nach Feuerwehr-Angaben wenig aus.

Wasser in die Schwalm gepumpt

Ein Teil der Camper auf der Festwiese machte sich nach der Überschwemmung auf den Heimweg. Mehrere Familien mussten laut Feuerwehr teilweise in umliegenden Hotels untergebracht werden. Polizeiangeben zufolge wurden zudem etwa 260 Jugendliche in einer Sporthalle in Alsfeld-Eifa gebracht, wo sie die Nacht verbrachten.

Das Wasser auf der überschwemmten Wiese wurde von der Feuerwehr in die naheliegende Schwalm gepumpt. Die Arbeiten der Einsatzkräfte vor Ort dauerten bis in die Nacht hinein.

250 Notrufe in Darmstadt-Dieburg

Kurz zuvor hatte es für den Vogelsbergkreis und weitere hessische Landkreise Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes gegeben. Vollgelaufene Keller und hochgedrückte Gullydeckel waren weitere Folgen des Starkregens.

Die Feuerwehren im Landkreis Darmstadt-Dieburg zählten rund 250 Notrufe in weniger als zwei Stunden. In Helsa-Wickenrode trat ein Bach über die Ufer. Laut der Feuerwehr in Vellmar (Kassel) mussten in der Region rund 100 Einsatzstellen abgearbeitet werden.

Auch mehrere Bundesstraßen in Hessen mussten wegen Überflutungen, einem Erdrutsch oder umgestürzter Bäume zeitweise gesperrt werden.