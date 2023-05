Hessens Imker bangen wegen der Ausbreitung der Asiatischen Hornisse um ihre Bienenvölker.

Die eingewanderte Hornissenart sei bereits in Südhessen nachgewiesen worden, sagte ein Sprecher des Landesverbands der hessischen Imker am Sonntag. 2022 habe es etliche Funde an der Bergstraße gegeben. Im Gegensatz zur Europäischen Wespe oder Europäischen Hornisse mache die Asiatische Hornisse Jagd auf Bienen und lösche ganze Völker aus. Experten gehen davon aus, dass die Art ihren Lebensraum in Folge des Klimawandels ausdehnt.