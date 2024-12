ASP-Kerngebiet im Rheingau-Taunus-Kreis

Im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat der Rheingau-Taunus-Kreis ein Kerngebiet festgelegt und es umzäunt.

Veröffentlicht am 23.12.24 um 22:43 Uhr

Der Kreis teilte am Montag mit, dass daraus keine schärferen Vorschriften für Bürger folgen, jedoch für Jäger, Förster und Landwirte. Im Umkreis von drei Kilometern rund um die Kläranlage Grünau in Eltville wurden mobile Elektrozäune aufgestellt. Das soll ein Versprengen der Wildschweine verhindern, so der Kreis. Mehr Informationen dazu gibt die Kreisverwaltung hier .

Fußgänger, Rad- und Autofahrer sollen gesperrte Wege meiden, um keine Tiere aufzuschrecken, die Viren verbreiten.