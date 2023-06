Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein, soll am 17. November als Solo-Künstler in der Frankfurter Jahrhunderthalle auf der Bühne stehen, einen Tag später in der Eissporthalle Kassel.

Die Landtagsfraktion der Linken hat nun gefordert, dass beide Konzerte mit Auflagen belegt werden. Lindemann sieht sich derzeit Missbrauchsvorwürfen von mehreren Frauen ausgesetzt. Die Linke fordert, dass es keine Auftershow-Partys geben soll. Die Veranstalter der Solo-Konzerte wollten sich auf Anfrage zunächst nicht äußern.