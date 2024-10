Ausgebüxtes Känguru an Bushaltestelle in Grasellenbach

Eine Autofahrerin hat in der Nacht zum Freitag in Höhe einer Bushaltestelle in Grasellenbach (Bergstraße) ein Känguru entdeckt.

Veröffentlicht am 18.10.24 um 10:50 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Bild © Polizei Südhessen Das Tier habe genüsslich Äpfel verspeist, teilte die Polizei mit. Die Frau verständigte die Beamten, diese brachten das Tier einem Streifenwagen in den Bergtierpark Fürth-Erlenbach. Am frühen Morgen rief eine 54-Jährige bei der Polizei an, die angab, ihr sei das Känguru ausgebüxt. Kängurus dürfen unter bestimmten Bedingungen, die ein artgerechtes Leben erlauben, als Haustiere gehalten werden.