Nach den Ausschreitungen bei dem Eritrea-Festival in Gießen will sich der Vermieter der Hessenhallen an der Aufarbeitung der Ereignisse beteiligen.

Die Gesamtsituation müsse "mit der Stadt, den Sicherheitsbehörden und dem Veranstalter analysiert und bewertet werden", teilte das Unternehmen am Dienstag nach der Wochenendveranstaltung mit. Derzeit würden "die dafür notwendigen Gesprächstermine koordiniert". Gegner der Veranstaltung hatten am Samstag Beamte mit Steinen und Flaschen beworfen und 28 von ihnen verletzt.