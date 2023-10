Auto von AfD-Politiker in Kassel brennt

Kurzmeldung Auto von AfD-Politiker in Kassel brennt

In der Nacht zum Freitag ist das Auto eines AfD-Politikers in Kassel in Flammen aufgegangen.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Der Besitzer konnten den Brand demnach selbst mit einem Feuerlöscher löschen. Die Polizei ermittelt.