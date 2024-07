Automaten mit Axt geknackt - vorläufige Festnahme in Gernsheim

Ein 35-Jähriger in Gernsheim (Groß-Gerau) steht laut Polizei im Verdacht, am Sonntagmorgen mit einer Axt zwei mit Cannabis-Produkten gefüllte Automaten in der Einsiedlerstraße eingeschlagen und geplündert zu haben.

Der Mann wurde mit Diebesgut aufgegriffen. Weil zudem der Verdacht bestand, dass er mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, wurde er vorläufig festgenommen.