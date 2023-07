Bei Pommes-Zubereitung in Eschwege Küche in Brand gesteckt

Beim Versuch, Fritten in einem Topf zuzubereiten, hat ein 15-Jähriger in Eschwege (Werra-Meißner) die Küche in Brand gesteckt.

Nach Polizeiangaben vom Samstag entstand bei dem Feuer am Freitagabend ein Schaden von 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar.