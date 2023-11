Nach einem Unfall in Rotenburg am Montagmorgen ist ein ausgebüxtes verletztes Rind gefunden worden, ein zweites wird weiterhin vermisst.

Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer am Montagmorgen mit zwei Tieren zusammengestoßen, die auf der Straße liefen. Bei einem am Dienstagmorgen am Straßenrand verletzt aufgefundenen Rind handelt es sich vermutlich um eines der Tiere, so ein Polizeisprecher. Die Polizei machte den Tierhalter ausfindig, die Identifizierung des verletzten Rindes stehe aber noch aus. Beide Tiere seien nach dem Unfall davongelaufen und zunächst im Nahbereich nicht gefunden worden, hieß es.