Darauf haben die Wasserratten in Darmstadt und Umgebung wochenlang warten müssen: Der Sprung ins kalte Nass der Grube Prinz von Hessen ist ab sofort wieder erlaubt. Die Blaualgenkonzentration sei gesunken, teilte die Stadt mit.

Bade-Freigabe mitten im November bei einstelligen Wassertemperaturen: In der Grube Prinz von Hessen bei Darmstadt darf man ab sofort wieder schwimmen gehen.

"Nach rund einem Monat intensiver Beobachtung der Wasserqualität durch das Grünflächenamt können wir Entwarnung geben", verkündete Darmstadts Grünflächendezernent Michael Kolmer (Grüne) laut einer Mitteilung der Stadt.

Allergien und Darminfektionen

Am 22. Oktober hatte die Stadt den See wegen erhöhter Konzentration von Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, für das Baden gesperrt . Der Kontakt mit Blaualgen kann zu allergischen Hautreaktionen führen. Nach dem Verschlucken entsprechend kontaminierten Wassers kann es außerdem zu Magen- und Darminfektionen kommen.

Jetzt also die gute Nachricht: "Die Begehung und Beprobung durch die Kolleginnen und Kollegen des Grünflächenamtes hat die Gewissheit über die verbesserten Werte der Wasserqualität gebracht“, hieß es seitens der Stadt.

Einstellige Wassertemperaturen

Wer also spontan ein paar Runden durch den See kraulen will, muss sich um mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen keine Gedanken machen - zumindest was die Blaualgen betrifft. Warmduscher und Frostbeulen dürften den Gang ins Wasser trotz der behördlichen Genehmigung eher meiden.

Denn die Wassertemperatur der Grube beträgt aktuell neun Grad Celsius, wie eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage mitteilte. Und das ist wohl doch eher etwas für Hartgesottene. Von denen scheint es in Darmstadt aber durchaus einige zu geben.

Gebadet wird das ganze Jahr

Der See werde das ganze Jahr über von Badenden genutzt, erklärte die Sprecherin den ungewöhnlichen Zeitpunkt der Badefreigabe. Im Winter seien es natürlich weniger.

Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Grube sei kein offizieller Badesee und nicht bewacht. "Außerdem gibt es Halter, die ihre Hunde da ins Wasser lassen, für die galt das Verbot ja auch."

Frühlingseinbruch am Sonntag

Mit Blick auf den kommenden Sonntag überlegen sich vielleicht aber ein paar Mutige mehr, ob sie das für den Winter bereits verstaute Strandtuch mit dem Segen der Stadt noch einmal auspacken. Immerhin sollen die Temperaturen von derzeit 5 Grad dann auf deutlich zweistellige Werte steigen, in Darmstadt auf bis zu 15 Grad.