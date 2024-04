Gleich zwei Brände haben die Feuerwehren im Kreis Bergstraße in Atem gehalten. In Frankfurt brannte es in einer Shishabar, die Feuerwehr musste drei Menschen retten.

Zwei Brände haben am frühen Donnerstagmorgen für Feuerwehr-Einsätze in Südhessen gesorgt. Bei den Vorfällen in Birkenau und Hirschhorn ist jeweils unklar, wie es zu den Bränden kommen konnte. In Frankfurt brach ein Feuer in der Küche einer Shishabar aus.

Birkenau: Scheune und Wohnhaus in Flammen

In Birkenau (Bergstraße) brannten eine Scheune und ein Wohnhaus. Der Hausbesitzer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Flammen hatten von der Scheune aus auf das Wohnhaus übergegriffen. Laut Polizei mussten einige Häuser im Umfeld geräumt werden, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Feuer sich auf weitere Gebäude ausdehnt.

Feuerwehr-Einsatz in Birkenau nach dem Brand einer Scheune

Die etwa 80 eingesetzten Feuerwehrkräfte brachten den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Wie hoch der Schaden ist und wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Bewohner kamen bei ihren Familien oder Freunden unter. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Brennende Halle in Hirschhorn

Die Feuerwehr musste auch in Hirschborn am Neckar ausrücken. Dort brannte eine Halle einer Textilfärberei, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte. Das Feuer war auf einer Rampe zur Halle ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sind keine Gefahrstoffe ausgetreten und es wurden keine Personen verletzt.

Ein Spaziergänger hatte den Brand gegen 5.40 Uhr gemeldet. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht geklärt. Ein angrenzender Supermarkt war vom Feuer nicht betroffen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Frankfurt: Feuer in Shishabar

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar in Frankfurt hat die Feuerwehr drei Bewohner des betroffenen Wohn- und Geschäftshauses gerettet. Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag in der Küche der Gaststätte im Stadtteil Sachsenhausen entstanden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehrleute weckten und retteten die Bewohnerinnen und Bewohner und löschten die Flammen. Die Wohnungen blieben unversehrt. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe waren vorerst nicht bekannt.

Großeinsatz in Frankfurt-Sachsenhausen

