Im mittelhessischen Dillenburg ist ein Feuer am Bahnhof ausgebrochen. Es kam zu starker Rauchentwicklung, die Bahn stellte die Oberleitung vorübergehend ab. Das hatte Folgen für Bahnreisende, etwa auf dem Weg zum Hessentag.

Dicker Qualm dringt aus dem Bahnhofsgebäude in Dillenburg

Dicker Qualm dringt aus dem Bahnhofsgebäude in Dillenburg Bild © Feuerwehr Dillenburg/M.Schneider

Um kurz nach 16 Uhr gingen bei der Leitstelle am Samstag erste Meldungen über einen Brand am Bahnhof in Dillenburg (Lahn-Dill) ein. Wie sich herausstellte, brannte der Dachstuhl des Bahnhofgebäudes. Das teilte die Polizei auf hr-Nachfrage mit.

Wegen der starken Rauchentwicklung in der Bahnhofsstaße wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bahnverkehr beeinträchtigt nach Feuer in Dillenburg

Die Feuerwehr sperrte den Bahnhof. Die Deutsche Bahn (DB) stellte den Strom auf der Strecke ab. Die Folge: Der Zugverkehr rund um Dillenburg wurde wegen der Oberleitungsprobleme eingestellt, wie ein Bahnsprecher dem hr bestätigte. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen.

Dillenburg liegt auf der Regionalbahn-Strecke zwischen Siegen (Nordrhein-Westfalen) und Frankfurt. Der Regionalverkehr hält normalerweise auch in der Hessentagsstadt Bad Vilbel. Wer aus Richtung Siegen mit der Bahn zu Veranstaltungen auf dem Hessentag anreisen wollte, war also möglicherweise von den Einschränkungen betroffen.

Dach zur Hälfte zerstört

Mehr als 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Neben der Dillenburger Feuerwehr halfen auch Kräfte der Feuerwehr in Haiger (Lahn-Dill). Auch zwei Rettungswagen waren vor Ort sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn (DB).

Das Dach des Bahnhofs wurde einem Feuerwehrsprecher zufolge zur Hälfte zerstört. Die Flammen konnten demnach schnell eingedämmt werden, so dass sie nicht auf weitere Gebäudeteile übergriffen. Der Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Schadenshöhe und Brandursache noch unklar

Gegen 17 Uhr war der Brand gelöscht. Danach mussten noch Glutnester abgelöscht und Räume belüftet werden. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Der Strom der Oberleitung wurde dem Sprecher zufolge am Abend wieder eingeschaltet. Der Bahnverkehr auf der betroffenen Strecke sollte danach wieder anlaufen.