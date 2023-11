Brand in Behinderten-Wohnheim in Lorsch

Kurzmeldung Brand in Behinderten-Wohnheim in Lorsch

In einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung in Lorsch (Bergstraße) ist es am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand gekommen.

Laut Polizei begleitete eine Betreuerin alle vier Bewohner sicher ins Freie. Zwei Passanten "unterstützten die Betreuerin in herausragender Weise bei der weiteren Räumung des Wohnheims". Verletzt wurde niemand.