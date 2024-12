Brand in Café in Kasseler Innenstadt

In einem Café in der Kasseler Innenstadt hat es am Sonntagmorgen gebrannt.

Feuerwehreinsatz bei Brand in einem Café in Kassel Bild © Feuerwehr Kassel Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt , es sei jedoch erheblicher Schaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, ebenso die Brandursache. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.