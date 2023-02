Polizei schließt nach Brand in Papierfabrik Straftat nicht aus

Nach dem Großbrand in Darmstadt-Eberstadt schließt die Polizei eine Straftat nicht aus. Es werden Zeugen gesucht, die Personen auf dem Gelände der Papierfabrik gesehen haben. Bei dem Feuer entstand hoher Schaden.

Darmstadt: Asbest-Entwarnung nach Brand in Papierfabrik

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer ehemaligen Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt kann nach Polizeiangaben vom Mittwoch eine Straftat wie etwa Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. "Wir suchen nach Zeugen, die auf dem Gelände Personen gesehen haben könnten", sagte eine Polizeisprecherin.

Asbest-Proben negativ

Bei dem Brand am Sonntagabend waren gepresste Papierballen in Brand geraten, es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war bis zum Montag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Papierballen mussten mit einem Radlader aus der Halle gebracht und auseinandergezogen werden, wie die Feuerwehr die schwierigen Nachlöscharbeiten erklärte. Die Glutnester flammten immer wieder auf.

Das Umweltamt der Stadt hatte zunächst vor möglicher Schadstoffbelastung in der Umgebung gewarnt. Am Dienstag gab es Entwarnung: Probenergebnisse vom Außengelände einer Kita und einer Schule ganz in der Nähe der Brandstelle zeigten demnach keine Belastung mit krebserregendem Asbest.

Papierballen in Darmstadt brennen